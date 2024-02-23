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СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и "переписал" на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото

Ольга Липич
Расследования
2 минуты
3,3 т.
СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и 'переписал' на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото

В Украине разоблачили чиновника Министерства обороны, который в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк. По данным следствия, в течение этих лет он незаконно обогатился почти на 14 млн грн.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины в пятницу, 23 февраля. Чиновнику сообщили о подозрении.

Как отметили в СБУ, на эти средства фигурант купил в Киеве две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо. Кроме того, он купил три авто премиум класса, в том числе марки Lexus и BMW.

СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и "переписал" на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото
СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и "переписал" на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото
СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и "переписал" на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото

Чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник "переписал" их на свою гражданскую жену, оформив на себя доверенность по управлению этим имуществом.

Также правоохранители установили факт утаивания от декларирования свыше 3 млн грн, а еще 3,5 млн грн чиновник хранил у своей гражданской жены.

СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и "переписал" на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото
СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и "переписал" на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото

Чиновнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ст. 368-5 (незаконное обогащение); ⁠ч. 1 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и "переписал" на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото
СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и "переписал" на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото
СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и "переписал" на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото
СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и "переписал" на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой ликвидировали масштабную коррупционную схему. К ней причастно руководство Запорожского областного совета.

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