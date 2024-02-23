СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который купил и 'переписал' на гражданскую жену имущества на 14 млн грн. Фото

В Украине разоблачили чиновника Министерства обороны, который в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк. По данным следствия, в течение этих лет он незаконно обогатился почти на 14 млн грн.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины в пятницу, 23 февраля. Чиновнику сообщили о подозрении.

Как отметили в СБУ, на эти средства фигурант купил в Киеве две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо. Кроме того, он купил три авто премиум класса, в том числе марки Lexus и BMW.

Чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник "переписал" их на свою гражданскую жену, оформив на себя доверенность по управлению этим имуществом.

Также правоохранители установили факт утаивания от декларирования свыше 3 млн грн, а еще 3,5 млн грн чиновник хранил у своей гражданской жены.

Чиновнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ст. 368-5 (незаконное обогащение); ⁠ч. 1 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой ликвидировали масштабную коррупционную схему. К ней причастно руководство Запорожского областного совета.

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