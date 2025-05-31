В Житомире взорвали гранату рядом с супермаркетом, есть пострадавшие: полиция расследует покушение на убийство. Фото

В предпоследний день мая чрезвычайное происшествие произошло в Житомире. В городе неизвестный взорвал гранату рядом с супермаркетом на проспекте Мира. Были травмированы шесть человек.

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Об этом сообщили в полиции области. Отмечается, что сейчас правоохранители расследуют этот инцидент как покушение на убийство.

"30 мая около 23:30 в полицию поступило сообщение о взрыве рядом с супермаркетом на проспекте Мира. В результате травмированы шесть человек", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что на место происшествия немедленно выехали руководство Главного управления Нацполиции области, следственно-оперативные группы ГУНП, Житомирского райуправления полиции №1, оперативники Управления уголовного розыска, криминалисты, взрывотехники, работники Управления стратегических расследований в Житомирской области и сотрудники УСБУ области.

В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские предварительно установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся с места происшествия. В результате взрыва шестеро жителей города в возрасте от 22 до 42 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Следователи следственного управления ГУНП области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц"). Продолжается установление всех обстоятельств и розыск лиц, причастных к преступлению.

Напомним, что в четверг, 29 мая, в Харькове произошла трагедия с участием военного. Неожиданно, возле машины сотрудника Территориального центра комплектования, прогремел мощный взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе в городе Нежин Черниговской области на территории парка 44-летний местный житель взорвал неизвестный предмет (вероятно, гранату). В результате взрыва пострадавших не было зафиксировано.

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