В Харькове возле машины сотрудника ТЦК прогремел мощный взрыв: военному ампутировали кисть

В четверг, 29 мая, в Харькове произошла трагедия с участием военного. Неожиданно возле машины сотрудника Территориального центра комплектования прогремел мощный взрыв.

Видео дня

Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП. Отмечается, что в результате инцидента военному ампутировали часть руки.

"В Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля, пострадал военнослужащий. Он получил тяжелую травму. Мужчине оказана экстренная медицинская помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть руки", – говорится в сообщении.

Сейчас угрозы жизни военнослужащего нет, он находится под наблюдением медиков.

"Обидно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелое травмирование в условном тылу", – отмечают военные.

В ТЦК добавляют, что причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту органом досудебного расследования внесены сведения в ЕРДР, открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

В областном и подчиненных районных ТЦК и СП проводятся дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

Ранее сообщалось, что в Вишневом Киевской области мужчина распылил газ раздражающего действия в лицо военнослужащему Территориального центра комплектования. Происшествие произошло в четверг, 29 мая, во время проверки военно-учетных документов.

Напомним, в Прилуках Черниговской области мужчина ранил ножом военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Инцидент произошел 25 мая в помещении учреждения, когда нападавшего доставили для проверки документов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах группа людей совершила нападение на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" и ищут участников нападения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!