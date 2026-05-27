В Запорожье задержали полицейского, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку: подробности

В Запорожье был задержан полицейский, который, как подозревается, изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. 26 мая работники областной прокуратуры сообщили о подозрении задержанному правоохранителю.

Как рассказали в прокуратуре области, задержанному инкриминируют "законченное покушение на изнасилование" 14-летней жительницы города. Глава ГУНП в Запорожской области Артем Кисько добавил, что делом занимается Госбюро расследований, но в управлении также начали служебное расследование.

Подробности инцидента

Это произошло 26 мая.

"Около двух часов ночи в одном из спальных районов города старший оперуполномоченный ГУНП в Запорожской области, майор полиции совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка без его согласия", – отметили в прокуратуре.

Майор был задержан на месте происшествия, поскольку неравнодушный житель дома, расположенного поблизости, услышал крики ребенка и вызвал полицию.

Патрульные полицейские, приехавшие на вызов, "обнаружили полицейского и девочку в обстоятельствах, при которых можно делать вывод о совершении тяжкого преступления в отношении нее", – отметил Артем Кисько. Поэтому полицейские сразу проинформировали об инциденте руководство полиции и ГБР.

"Мы обеспечиваем полное содействие ГБР и прокуратуре в установлении всех обстоятельств происшествия. В отношении полицейского, который уже отстранен от исполнения служебных обязанностей, назначено служебное расследование. Подчеркиваю, что ни одно лицо, независимо от должности или принадлежности к правоохранительному органу, не может быть вне закона", – заявил он.

Прокуратура настаивает, чтобы суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Так или иначе, сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как судят насильников

