Будут сидеть максимальный срок: суды отклонили апелляции двух насильников детей

Суды в Кировоградской и Днепропетровской областях подтвердили приговоры двум мужчинам, приговоренным к 12 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетних девушек. Апелляционные инстанции оставили решения без изменений после рассмотрения жалоб и материалов дел.

В Офисе генерального прокурора заявили, что прокуроры обеих областных прокуратур отстояли принципиальную позицию относительно максимального наказания. В ведомстве отметили, что преступления против детей не остаются безнаказанными, а прокуратура реагирует на такие случаи "жестко и принципиально".

Дела двух областей

В Кировоградской области 34-летнего бывшего правоохранителя из Александровской общины признали виновным в изнасиловании двух девушек по частям 3 и 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Суд установил, что в июле 2021 года мужчина, зная о возрасте потерпевших, под предлогом подвоза домой совершил сексуальное насилие в отношении 13-летней знакомой, а через два дня – в отношении другой 14-летней девушки.

Суд назначил ему 12 лет лишения свободы. Обвинение по делу представлял руководитель Кировоградской областной прокуратуры. После рассмотрения материалов дела приговор оставили в силе.

Апелляцию отклонили

В Днепропетровской области апелляционный суд оставил без изменений 12-летнее заключение 43-летнему жителю Днепра. Мужчина подал апелляцию, пытаясь отменить решение предыдущей инстанции, однако суд ее отклонил.

Прокуроры доказали, что в течение 2024–2025 годов осужденный насиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы. По данным следствия, он оказывал психологическое давление на ребенка, принуждал ее к действиям сексуального характера и шантажировал, заявляя, что имеет провокационные видео с ее участием и покажет их матери и другим.

Девочка долгое время молчала о пережитом. Чтобы зафиксировать преступления, она включала диктофон на телефоне. О пережитом она рассказала маме только после того, как та разорвала отношения с обидчиком.

