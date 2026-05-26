В Киеве задержали мужчину, который напал на женщину возле бювета и пытался изнасиловать ее. Подробности дела

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался изнасиловать женщину в Днепровском районе. Злоумышленник вечером проследил за прохожей, напал на нее и хотел совершить сексуальное насилие, однако она убежала.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нападавшему сообщили о подозрении.



По словам правоохранителей, к ним обратилась киевлянка и сообщила, что неизвестный мужчина напал на нее и пытался изнасиловать в Днепровском районе. Общаясь с полицейскими, потерпевшая рассказала, что вечером она вышла из дома, чтобы набрать воды в бювете неподалеку.

"В какой-то момент женщина почувствовала, как к ней со спины подошел неизвестный мужчина, закрыл ей рот рукой и, сорвав одежду, пытался изнасиловать. Однако ей удалось вырваться и убежать от злоумышленника", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские задержали 38-летнего нападавшего неподалеку от места преступления Установлено, что мужчина имеет расстройства психического здоровья, в связи с чем в специальном порядке к нему была применена мера пресечения в виде помещения в медицинское учреждение. В ходе следствия назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости фигуранта.

Задержанному сообщили о подозрении по факту покушения на изнасилование (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины).

