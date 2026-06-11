В Запорожье во время обыска вооруженный мужчина ранил трех полицейских: преступника ликвидировали. Фото

В Запорожье во время проведения санкционированного обыска мужчина напал на сотрудников полиции, ранив ножом троих правоохранителей. Для пресечения вооруженного нападения один из полицейских применил табельное оружие, в результате чего нападавший погиб.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Инцидент произошел днем 11 июня около 15:40 в Заводском районе города во время следственных действий в рамках уголовного производства.

Нападение произошло во время обыска

По предварительным данным, правоохранители проводили санкционированный обыск по месту жительства фигуранта дела. Во время работы следственно-оперативной группы мужчина внезапно перешел к агрессивным действиям.

В полиции сообщили, что сначала он применил слезоточивый газ, после чего напал на правоохранителей с ножом. В результате трое сотрудников полиции получили ножевые ранения.

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Несмотря на неоднократные требования прекратить противоправные действия, мужчина продолжал оказывать вооруженное сопротивление и создавал непосредственную угрозу жизни полицейских.

Полицейский открыл огонь

Чтобы остановить нападавшего и предотвратить смертельную опасность, один из правоохранителей применил табельное огнестрельное оружие и выстрелил в нападавшего. Полученное ранение оказалось для злоумышленника смертельным. Он скончался на месте происшествия.

Трое раненых полицейских были госпитализированы в медицинские учреждения. В настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь, информация об их состоянии уточняется.

Расследованием занимается ГБР

После инцидента на место прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники Государственного бюро расследований и другие профильные службы.

Правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных действий, чтобы установить все обстоятельства происшествия, в частности причины нападения и законность применения оружия.

В полиции отмечают, что детали инцидента будут обнародованы после завершения необходимых процессуальных действий и сбора всех доказательств.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области во время проверки документов водитель напал на полицейских. Мужчина , которого ранее лишили водительских прав, открыл огонь по правоохранителям. В результате перестрелки погиб капитан полиции Сергей Черный. Еще один правоохранитель получил ранения.

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