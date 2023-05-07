В Запорожье пьяный водитель устроил страшное ДТП: есть пострадавшие. Видео

В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал пьяный водитель. Он на скорости влетел в припаркованное авто.

Видео дня

В результате аварии есть пострадавшие. Мужчина, который после употребления алкоголя сел за руль, отделался незначительными травмами. Деталями инцидента и видео с места столкновения поделился в Instagram волонтер Даниил Щербаков, основатель "HELPER Украина" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Он сообщил, что авто, которое протаранил пьяный водитель, принадлежит его брату. Семья с детьми чудом не пострадала, потому что они как раз вышли из машины, чтобы пойти в кафе.

Щербаков показал, что оба транспортных средства серьезно повреждены. Авто, которое въехало в бампер другой машины, лежало на боку. Это свидетельствует о том, что удар произошел на высокой скорости.

"Две скорые помощи повезли пострадавших в "Славуте". Слава богу, все живы. Но вот что бывает, когда один человек просто пьет водку, садится за руль и не думает о других!" – написал волонтер.

Он показал мужчину, которого назвал виновником ДТП. Тот на эмоциях рассказал, что пытался избежать столкновения с другим автомобилем – белым Mercedes-Benz, за рулем которого была женщина.

"Ну вы, наверное, ехали очень быстро", – сказал Щербаков. Мужчина быстро ответил: "Не-не-не!".

В то же время он не отрицает, что управлял авто нетрезвым. Волонтер упрекнул его, что если бы тот не пил, то ничего подобного бы не случилось.

"Та конечно, понятно, я все это понимаю... Я же ничего не отрицаю", – сказал водитель.

Позже Щербаков показал еще одно видео, которое говорит о том, что автомобиль, который столкнулся с припаркованной машиной, могли угнать.

Осторожно, есть кадры 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недалеко от н.п. Дубно в Ривненской области Volkswagen Kaddy на скорости въехал в отбойник и буквально наткнулся на него. В результате аварии 65-летний водитель получил тяжелые травмы и скончался в реанимации на следующий день. Им оказался заместитель председателя церкви евангельских христиан-баптистов Сергей Мороз.

– Ранее в Деснянском районе Киева правоохранители задержали водителя, который едва не сбил женщину, а затем, пытаясь скрыться, протаранил несколько припаркованных машин. Он был нетрезвым (1,58 промилле алкоголя).

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