Отбойник пронзил авто: в Ривненской области в ДТП погиб заместитель председателя церкви евангельских христиан-баптистов

Недалеко от Дубна в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen Kaddy. Легковушка на скорости въехала в отбойник и буквально наткнулась на него.

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В результате аварии 65-летний водитель получил тяжелые травмы и скончался в реанимации на следующий день, сообщили в ГУ Нацполиции Украины в Ривненской области. Им оказался заместитель председателя церкви евангельских христиан-баптистов Сергей Мороз, уточнили в пресс-службе Волынского областного объединения церквей евангельских христиан-баптистов.

Как отметили правоохранители, житель Киевщины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. У 54-летнего пассажира автомобиля диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

В Волынском объединении церквей отметили, что мужчины возвращались из командировки в Непал, а к ДТП привела водительская усталость.

Отмечается, что погибший Мороз родился 7 мая 1957 года в Лисичанске Луганской области. От отцов-евангельских христиан-баптистов с детства знал о Боге. 24 февраля 1971 г. сознательно покаялся, обратившись к Богу в молитве.

В 1995 году он полностью посвятил себя духовному труду, перешел на пасторское служение в новосозданную церковь "Благодать" в Лисичанске. Вскоре присоединился к миссии "Духовное возрождение Донбасса" как преподаватель, а с 1999 года – как директор миссии. За время работы миссии участники программы "Проект-250" открыли около 20 новых церквей в Луганской и Донецкой областях.

Служители Волынского ООЦ ЕХБ выразили искренние соболезнования родным погибшего.

"Пусть Господь порадует надеждой, что эта разлука временная. Ведь мы веруем, что через воскресение войдем в Небесную Родину, где встретимся с нашими дорогими родными, братьями и сестрами, которые почили во Христе", – отметили священнослужители.

Отметим: предотвратить подобные трагедии на дорогах в Украине могла бы помочь установка "умных отбойников". Гибкие демпфирующие системы позволяют сохранить здоровье и жизнь попавших в ДТП.

В свое время их уже начинали устанавливать в Украине. В частности, 15 амортизационных устройств "демпферных систем" недавно были установлены на дорогах М-01 и Н-27 в Черниговской области. Подобные также есть в Винницкой и Одесской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киеве водитель во время проверки машины агрессивно вел себя с патрульными, а затем, пытаясь скрыться, сбил правоохранителя. Задержанному сообщили о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы;

– также в Деснянском районе Киева правоохранители задержали водителя, который едва не сбил женщину, а затем, пытаясь скрыться, протаранил несколько припаркованных машин. У него в крови обнаружили 1,58 промилле алкоголя.

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