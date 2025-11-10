В Запорожье произошел взрыв в больнице: пострадал мужчина

В Запорожье в одной из городских больниц произошел взрыв. В результате этого пострадал мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.

Инцидент произошел в понедельник, 10 ноября. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

По данным правоохранителей, в 10:30 в Запорожское райуправление полиции поступило сообщение о взрыве неустановленного боеприпаса в палате больницы. На место происшествия сразу прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которые обеспечили безопасность и осмотрели территорию.

По данным источников OBOZ.UA, взрыв произошел в Запорожской городской клинической больнице №3.

Сейчас идет проверка обстоятельств происшествия, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Ивано-Франковске 6 ноября в офисе на улице Богдана Хмельницкого прогремел взрыв зарядной станции. Происшествие случилось около 13:14 на третьем этаже трехэтажного здания, после чего возник пожар на площади примерно 20 квадратных метров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 30 октября в Киеве произошел взрыв в помещении Укрпочты: сдетонировала одна из посылок в сортировочном центре. В результате инцидента пострадали пять человек: трое работников отделения и двое таможенников. Еще один взрыв, по данным полиции, удалось предотвратить.

Уже на следующий день стало известно, что полицейские задержали причастного к взрыву.

