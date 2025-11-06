В Ивано-Франковске в офисе взорвалась зарядная станция: эвакуированы 40 человек, есть пострадавшие. Фото

В Ивано-Франковске 6 ноября в офисе на улице Богдана Хмельницкого прогремел взрыв зарядной станции. Происшествие произошло около 13:14 на третьем этаже трехэтажного здания, после чего возник пожар на площади примерно 20 квадратных метров.

На место быстро прибыли спасатели. Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожар удалось локализовать в 13:28, а уже в 13:32 его полностью потушили. Во время инцидента пострадали два человека, одному из них спасатели сразу оказали помощь на месте.

Для безопасности из здания эвакуировали 40 человек. К ликвидации пожара привлекли 25 спасателей и шесть специальных машин. Причины взрыва и обстоятельства происшествия сейчас выясняют эксперты.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности при использовании электроприборов и зарядных устройств, особенно не оставлять их без присмотра, использовать только сертифицированную технику и не перегружать сеть.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в воскресенье, 2 ноября, на Львовщине прогремел взрыв. В результате детонации неизвестного предмета травмированы трое детей. Всех пострадавших несовершеннолетних львовян доставили в одну из львовских больниц в состоянии средней тяжести.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 30 октября в Киеве произошел взрыв в помещении Укрпочты: сдетонировала одна из посылок в сортировочном центре. В результате инцидента пострадали пять человек: трое работников отделения и двое таможенников. Еще один взрыв, по данным полиции, удалось предотвратить.

Уже на следующий день стало известно, что полицейские задержали причастного к взрыву.

