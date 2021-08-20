В Запорожье нашли убитыми супругов: полиция разыскивает подозреваемого в преступлении. Фото
В Запорожье в четверг, 19 августа, произошло двойное убийство, жертвами которого стали супруги 50-60 лет. Подозреваемого установили, его разыскивает полиция.
Преступление произошло в квартире жилого дома на улице Парамонова. Об этом сообщил Telegram-канал "Это Запорожье", показав также копию ориентировки, направленной полицейскими коллегам-правоохранителям.
Предварительно, мужа и жену зарезали в их собственном жилище с помощью ножа.
Подозреваемым, по данным Telegram-сообщества, стал 46-летний житель Запорожья. Он скрылся с места преступления.
"Может передвигаться своим ходом или на общественном транспорте", – сказано в сообщении. Копы начали оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступника.
В Telegram призвали жителей города быть осторожными и при наличии информации о подозреваемом сообщать на оперативную линию полиции 102.
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