В Запорожье нашли убитыми супругов: полиция разыскивает подозреваемого в преступлении. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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В Запорожье произошло убийство

В Запорожье в четверг, 19 августа, произошло двойное убийство, жертвами которого стали супруги 50-60 лет. Подозреваемого установили, его разыскивает полиция.

Преступление произошло в квартире жилого дома на улице Парамонова. Об этом сообщил Telegram-канал "Это Запорожье", показав также копию ориентировки, направленной полицейскими коллегам-правоохранителям.

Предварительно, мужа и жену зарезали в их собственном жилище с помощью ножа.

Подозреваемым, по данным Telegram-сообщества, стал 46-летний житель Запорожья. Он скрылся с места преступления.

"Может передвигаться своим ходом или на общественном транспорте", – сказано в сообщении. Копы начали оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступника.

В Telegram призвали жителей города быть осторожными и при наличии информации о подозреваемом сообщать на оперативную линию полиции 102.

Вероятный подозреваемый в убийстве мужчины и женщины

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