Под Киевом женщина ударила ножом сожителя: не пускал отдыхать с друзьями. Фото

В Броварах Киевской области 36-летняя женщина во время конфликта ударила сожителя ножом в живот. 55-летний пострадавший не позволил своей гражданской жене отдыхать с друзьями у озера.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевщины. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В тот день женщина вместе со своими друзьями отдыхала на берегу водоема и пила алкоголь.

"Ее сожителю это не понравилось, поэтому он пришел забрать гражданскую жену. Пара отправилась домой, однако между ними возникла ссора. Уже в доме женщина взяла в руки нож и нанесла удар своему любимому в живот", – рассказали в полиции

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Медики госпитализировали пострадавшего в медучреждение. Злоумышленнице сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, в Киеве в ночь с 12 на 13 августа конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Инцидент произошел в ресторане Favor Park hotel, расположенном на улице Маршала Конева, 6.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 18 августа, на улице Новаторов произошла стрельба. В результате инцидента погиб мужчина.