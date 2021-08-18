В Киеве посреди улицы застрелили мужчину: эксклюзивные подробности. Фото

В Днепровском районе Киева в среду, 18 августа, на улице Новаторов произошла стрельба. В результате происшествия погиб мужчина.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подробности происшествия устанавливаются.

"К нам поступила информация об инциденте на улице Новаторов. Прохожий стал свидетелем конфликта между двумя мужчинами. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, которые избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись. Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали его смерть", – рассказали в пресс-службе.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, после стрельбы с места преступления убежали четверо мужчин в темной одежде и капюшонах. Они скрылись во дворах.

В полицию позвонил киевлянин, который находился за рулём своего авто и в тот момент ехал по дороге. Он сообщил, что пострадавший ещё жив, дышит, потому срочно нужна скорая и правоохранители.

Напомним, в Василькове мужчина во время отдыха устроил стрельбу и ранил несколько человек, в том числе своих родителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 12 на 13 августа конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Происшествие произошло в ресторане Favor Park hotel, расположенном на улице Маршала Конева, 6.