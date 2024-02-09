В Запорожье группировка 'выбивала' деньги у жены погибшего воина ВСУ и угрожала убить их ребенка: детали громкого задержания. Фото

Служба безопасности Украины задержала трех "рекетиров" в Запорожье. Среди пострадавших от рук фигурантов дела были родственники погибших украинских воинов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Злоумышленники незаконно требовали средства из жены павшего военного. Кроме того, в случае неуплаты "долга" они угрожали убить их маленького ребенка.

"Преступная группировка была нейтрализована. Они пытались держать в страхе жителей Запорожья и области с помощью террора и постоянных угроз. Отдельный цинизм дела в том, что среди потерпевших были родственники погибших воинов ВСУ", – отмечают в СБУ.

Отмечается, что уже задокументирован факт "выбивания" десяти тысяч долларов США от жены одного из павших защитников Украины. Злоумышленники требовали от нее деньги, якобы задолжавшие им покойный мужчина, когда узнали о том, что женщина получила от государства финансовую помощь за погибшего защитника. Рекетиры постоянно преследовали ее, запугивали и психологически давили. В частности, они угрожали покалечить пострадавшую, а затем убить вместе с ее маленьким ребенком.

Трое злоумышленников были задержаны СБУ во время передачи им половины суммы от жены погибшего военнослужащего. По данным следствия все фигуранты дела проживали в областном центре.

Ранее мошенники уже отбывали наказание за тяжкие преступления. И уже не в первый раз облагали "налогом" местных жителей. Создавали искусственные конфликты под видом "возврата долгов", они терроризировали потерпевших и угрожали им.

Кроме того, фигуранты дела, применяя регулярные разбойные нападения на граждан, пытались распространить свое влияние на территории Запорожья и области.

Задержанным уже сообщено о подозрении. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до двенадцати лет за решеткой. Кроме того, продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, которые могут быть причастны к преступной группировке.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Служба безопасности и Национальная полиция задержали коллаборанта, входившего в состав оккупационного МВД РФ во временно оккупированной части Запорожья. Злоумышленник участвовал в заключении местных участников сопротивления. Его поймали во Львове.

– Также разоблачен житель Купянского района Харьковской области, который во время российской временной оккупации помогал стране-агрессору. Человек, будучи агрономом, помогал захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных полей.

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