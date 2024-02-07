Помогал оккупантам минировать поля: СБУ задержала агронома-коллаборанта на Харьковщине

Разоблачен житель Купянского района Харьковской области, который во время российской временной оккупации помогал стране-агрессору. Мужчина, будучи агрономом, помогал захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных полей.

Подозреваемый задержан. Об этом 7 февраля на официальном сайте сообщила Служба безопасности Украины.

Агроному местной фермы объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Суд отправил украинца под стражу на время расследования. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В СБУ отметили, что российские военные благодаря помощи, оказанной украинцем, миновали участки вокруг Купянска, в том числе местные дороги, которыми пользовались мирные жители.

Кроме того, фигурант обеспечивал оккупантов фермерскими продуктами питания и дровами для обогрева захваченной школы, в которой они базировались.

Трех российских командиров приспешник врага поселил в собственном доме.

Также злоумышленник требовал от своих коллег передавать врагу бетонные блоки и древесину для устройства фортификационных сооружений. Он угрожал, что если они откажутся, оккупанты отправят их в российскую пыточную.

Когда территорию деоккупировали Силы обороны Украины, помощник агрессора остался на территории громады, залег на дно и надеялся избежать правосудия.

Как писал OBOZ.UA:

– Сотрудники СБУ разоблачили осведомительницу военной разведки РФ, которая корректировала вражеский огонь по гражданской инфраструктуре Донбасса. По ее наводке 6 января этого года враг нанес ракетный удар по жилой застройке в Покровском районе, в результате чего погибли шесть мирных жителей (среди них – двое детей).

– Ранее двоих харьковчан, которые "сливали" врагу данные о дислокации ВСУ, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Харьковский суд признал их виновными в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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