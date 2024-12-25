В Винницкой области столкнулись Geely и Subaru: четыре человека погибли, есть раненые. Фото

В среду, 25 декабря, в Винницкой области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате аварии погибли 4 человека, еще два человека пострадали. Спасателям пришлось извлекать тела из автомобиля с помощью спецоборудования.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области. Причины трагедии выясняет полиция.

"Сегодня утром между селами Тарасовка и Чечелевка Гайсинского района произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух автомобилей, "Субару" и "Джили", погибли четыре человека, еще двое получили травмы. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших из салона одного из авто", – говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Винницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Водитель автомобиля Opel Zafira совершала разворот, когда ее авто столкнулось с фурой. В салоне находились сотрудники местного сельскохозяйственного предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области утром 19 декабря произошла авария: пассажирский микроавтобус "Спринтер" столкнулся с грузовиком ГАЗ. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Инцидент произошел на трассе Киев – Чоп недалеко от города Коростышев.

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