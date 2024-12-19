На Житомирщине столкнулись грузовик и автобус, среди пострадавших – ребенок. Фото

В Житомирской области утром в четверг, 19 декабря, пассажирский микроавтобус "Спринтер" столкнулся с грузовиком ГАЗ. Вследствие ДТП пострадали четыре человека, среди которых есть ребенок.

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Об этом сообщили в полиции Житомирской области. Авария произошла около 7:30 на автодороге Киев – Чоп вблизи города Коростышев.

На месте происшествия столкновения Mercedes Sprinter и грузовика работают следственно-оперативные группы ГУ Нацполиции и Житомирского райуправления полиции.

По состоянию на 10:00 известно о четырех пострадавших, среди которых ребенок 2008 года рождения.

Их госпитализировали.

По состоянию на 10:30 продолжалось оказание помощи участникам аварии, документирование и установление причин и обстоятельств происшествия, сообщили в полиции.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 октября 2024 года в Украине на подконтрольной территории произошло 21 562 ДТП (в 2023 году за аналогичный период – 19 743).

Вследствие этих аварий погибли 2 541 человек (за аналогичный период 2023 года – 2 492), еще 26 959 человек травмированы (за аналогичный период 2023 года – 24 774).

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области вечером 18 декабря автобус сбил мужчину возле села Прибужаны Львовского района. 66-летний пешеход погиб на месте от полученных травм.

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