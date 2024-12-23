В Винницкой области в аварии погибли сразу трое сотрудников из одной фирмы: еще четверо сейчас находятся в больнице

В Винницкой области в ДТП погибли сразу три человека. Женщина, которая была за рулем автомобиля Opel Zafira, совершала разворот и столкнулась с фурой. В автомобиле ехали сотрудники одного сельскохозяйственного предприятия области.

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Выехала на встречку и столкнулась с грузовиком

20 декабря около полуночи на выезде из города Гайсин Винницкой области произошла смертельная авария. Автомобиль минивен Opel Zafira, за рулем которого находилась 35-летняя женщина-водитель, совершал разворот.

По сообщению полиции Винницкой области, водитель не убедилась в безопасности маневра и совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком VOLVO.

На месте погибли сразу три человека: 42-летняя Олеся Красюк, 28-летний Иван Невидомый, 36-летний Александр Кадушкин. Водитель и еще трое пассажиров с травмами оказались в больнице.

Как выяснилось, все они работали на одном предприятии ТОВ "ПК "Заря Поділля".

У погибшей Олеси остался сын

Супруг погибшей инспектора отдела кадров Олеси Красюк Виталий опубликовал трогательное видео с их свадьбы, где они в украинских нарядах танцуют под украинскую песню.

"Я был не идеальным мужем, но ты была идеальной женой и мамой! Прости мне за мою любовь… "Гуцулка Ксения" это была особая наша песня, и момент был особенный, он останется навсегда со мною!" – написал супруг погибшей у себя на страничке в Facebook.

У Олеси остался маленький сын.

Также в аварии погиб и 28-летний заместитель главного экономиста предприятия Иван Невидомый. В Государственном налоговом университете, где учился Иван, говорят, что он был целеустремленным, настоящим специалистом.

"Мне не верится, что Ивана больше нет. Он был настолько открытым, искренним, у него всегда было столько планов. Фактически он только начал жить, и такая страшная авария! Не укладывается в голове", – сказала OBOZ.UA его бывшая сокурсница.

Погибший 36-летний Александр Кадушкин работал старшим инженером программного обеспечения на предприятии. У него также осталась семья.

Водитель пока в больнице

В полиции Винницкой области OBOZ.UA сообщили, что четверо травмированных, среди которых и водитель, находится в больнице. У нее взяты анализы на алкоголь, но результатов пока что нет.

Как только будут результаты экспертизы, примут решение о предъявлении обвинения, а также судом будет избрана мера пресечения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек. Виновнице грозит до 10 лет лишения свободы.