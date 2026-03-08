В Винницкой области произошла стычка между ТЦК и мужчинами в присутствии полицейского: подробности

Очередной инцидент между сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) и местными мужчинами произошел в Винницкой области. Во время стычки там на месте присутствовал правоохранитель.

Об этом сообщили в региональной полиции в воскресенье, 8 марта. Отмечается, что следователи уже начали досудебное расследование по факту этого конфликта.

"На видео, которое распространяется по соцсетям, показано столкновение между военнослужащими и мужчинами в присутствии полицейского", – говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что полиция Винницкой области способствует объективному расследованию, которое будут проводить сотрудники ГБР. Кроме этого, руководством ГУНП в Винницкой области назначено проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка действиям полицейского.

В ТЦК СП Винницкой области официально также отреагировали на видеозапись конфликтной ситуации между группой лиц, которую "отдельные пользователи связывают с деятельностью представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Там отметили, что по состоянию на 8 марта обстоятельства инцидента выясняются, в том числе проверяется информация о возможном участии представителей группы оповещения в событии. После завершения проверки и получения подтвержденных данных будет сообщено дополнительно.

"Подчеркиваем, что видеозапись, распространенная в сети, может не отражать полной картины событий и всех обстоятельств ситуации, предшествовавших инциденту. Призываем граждан и представителей медиа придерживаться информационной гигиены, воздерживаться от преждевременных выводов и не распространять непроверенную информацию до завершения официального выяснения обстоятельств", – говорится в сообщении.

Напомним, что 7 марта, в Днепре произошло нападение на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Местный житель внезапно достал нож и ранил представителя ТЦК.

Также сообщалось, что 24 февраля в Кривом Роге сотрудник ТЦК во время проверки документов получил ножевое ранение. Военнослужащего госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас его состояние расценивается как стабильное.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

