В Кривом Роге ранили работника ТЦК во время проверки документов: что известно об инциденте

В Кривом Роге сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) во время проверки документов получил ножевое ранение. Военнослужащего госпитализировали в медицинское учреждение.

Видео дня

Сейчас его состояние расценивается как стабильное. Детали сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

Что известно об инциденте

Чрезвычайное происшествие произошло во вторник, 24 февраля, во время выполнения военнослужащими законных обязанностей.

Группа оповещения вместе с работниками Национальной полиции остановила мужчину для проверки документов. В ходе было установлено, что он является нарушителем правил воинского учета и находится в розыске.

Во время общения с ним посторонние лица пытались помешать выполнению представителями государственных органов их полномочий в сфере мобилизационной подготовки.

"В результате агрессивных действий ножевое ранение получил один из военнослужащих. Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное", – говорится в сообщении.

В ТЦК призвали не допускать агрессии в отношении военных

В Днепропетровском областном ТЦК и СП подчеркнули, что любые проявления агрессии в отношении представителей ВСУ недопустимы, поскольку военнослужащие, которые работают в составе групп оповещения, выполняют возложенные на них государственные задачи.

Применение силы или препятствование их законной деятельности расценивается как посягательство на обороноспособность и стабильность страны.

"Призываем граждан к взвешенности и правосознательному поведению. Никакие манипуляции в информационном пространстве не являются оправданием для совершения преступлений. Устойчивость страны перед внешним агрессором зависит от единства общества и взаимоуважения между гражданами и защитниками", – указано в сообщении.

Напомним, 14 февраля неизвестный мужчина в Приморском районе Одессы напал на военнослужащего ТЦК, когда группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов. Преступник вместо документов достал нож и ранил одного военнослужащего.

Как писал OBOZ.UA, 9 февраля в Черкассах мужчина бросил в группу сотрудников ТЦК и СП боеприпас, в результате чего прогремел взрыв. Злоумышленника задержали, ему грозит пожизненное заключение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!