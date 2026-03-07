В Днепре мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК во время проверки документов: подробности и фото

В Днепре произошло нападение на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Местный житель внезапно достал нож и ранил представителя ТЦК.

Правоохранители задержали нападавшего на месте, ему уже объявили подозрение. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 6 марта около 16:50 на улице Яхненковской в Днепре. В это время представители территориального центра комплектования и социальной поддержки проводили мероприятия оповещения и проверяли у граждан военно-учетные документы.

Во время выполнения служебных обязанностей они остановили двух мужчин. В ходе разговора 58-летний местный житель неожиданно достал нож и ударил им в бедро 24-летнего военнослужащего ТЦК и СП.

Раненого военного госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Полицейские задержали нападавшего сразу на месте происшествия в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время осмотра территории правоохранители изъяли нож, который, вероятно, был использован в качестве орудия нападения.

Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины — речь идет об угрозе или насилии в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг.

Напомним, 24 февраля в Кривом Роге сотрудник ТЦК во время проверки документов получил ножевое ранение. Военнослужащего госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас его состояние расценивается как стабильное.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

