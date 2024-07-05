В Винницкой области на склоне реки нашли тело женщины: полиция задержала подозреваемых в убийстве. Фото

В Могилев-Подольском в Винницкой области задержали двух человек по подозрению в убийстве. Злоумышленники убили 48-летнюю женщину и выбросили тело на склоне реки.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Винницкой области. В настоящее время подозреваемые находятся в следственном изоляторе временного содержания.

Как установило следствие, 70-летняя женщина и ее 51-летний сожитель распивали алкоголь вместе с жертвой. Между ними произошел конфликт, во время которого подозреваемые нанесли ножевые удары женщине в шею и живот и начали ее душить.

В полиции отметили, что злоумышленники пытались скрыть следы преступления – замотали тело в ковер и вывезли на склон реки, где прикидывали ветками. После этого они вернулись на место убийства, чтобы убрать следы.

Местонахождение злоумышленников правоохранители установили за камерами видеонаблюдения. 70-летняя подозреваемая оказалась ранее судима за насильственные преступления. Задержанным сообщили о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 (очевидное убийство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве 70-летний мужчина во время конфликта с соседом устроил стрельбу. Злоумышленнику мешал шум из квартиры рядом в позднее время суток, поэтому после нескольких замечаний решил урегулировать вопрос таким образом.

– В Ривненской области мужчина из автомата застрелил односельчанина и скрылся с места преступления. В настоящее время злоумышленника разыскивают правоохранители.

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