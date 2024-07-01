В Ровенской области мужчина застрелил односельчанина и скрылся с места преступления на авто: полиция ищет злоумышленника. Фото

В Ровенской области мужчина из автомата застрелил односельчанина и скрылся с места преступления. В настоящее время злоумышленника разыскивают правоохранители.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области в Facebook. "В Ровенской области полицейские разыскивают злоумышленника, который у озера застрелил мужчину. В области, согласно приказу начальника Главного управления, введена специальная полицейская операция. Нападающий может иметь при себе оружие", – говорится в сообщении.

Событие произошло в воскресенье, 30 июня, вблизи села Волчицы, у местного озера. 54-летний мужчина выстрелил в 35-летнего жителя села Серники.

Отмечается, что между ними долгое время существовали неприязненные отношения. Во время очередного конфликта 54-летний житель Заречного несколько раз выстрелил из автомата в сторону 35-летнего мужчины. По словам свидетелей, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

После преступления он скрылся на белом автомобиле Renault Master. Очевидцы на собственном авто доставили пострадавшего в больницу, но медики лишь констатировали смерть 35-летнего мужчины из села Серники.

Следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины об умышленном убийстве. Правоохранители призвали граждан, имеющих любую информацию о преступлении, звонить по телефонам 098 874 98 02 или 102.

Напомним, суд признал виновным жителя Киевщины, убившего дочь ударом ножа в сердце и пытавшегося убить сына. Муж пошел на преступление из-за ревности к жене и таким образом решил отомстить ей.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Коцюбинское Киевской области мужчина напал на женщину и нанес ей более 20 ударов ножом. От полученных ранений пострадавшая погибла на месте происшествия.

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