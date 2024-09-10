В Винницкой области мужчина убил жену и пытался покончить с собой: в полиции раскрыли детали преступления. Фото

В Винницкой области 70-летнй мужчина жесткого убил жену, а потом хотел покончить жизнь самоубийством. После совершения преступления он выпрыгнул из окна квартиры, но попытка суицида оказалась неудачной.

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С места преступления его с тяжелыми травмами госпитализировали. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Винницкой области.

Правоохранителям сообщили, что на улице Магистратской из окна квартиры одной из многоэтажек выпал мужчина. Соседи рассказали, что в доме проживали супруги.

В квартире, из окна которой упал мужчина, полицейские обнаружили женщину без сознания с телесными повреждениями головы. Врачи констатировали факт смерти 65-летней потерпевшей.

Потерпевший мужчина рассказал полиции, что из-за сложных жизненных обстоятельств он решил покончить с собой и не хотел, чтобы жена осталась жить без него. Поэтому злоумышленник нанес ей несколько ударов металлическим прутом по голове, а сам выпрыгнул с третьего этажа.

По этому факту следователи проводят досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все детали происшествия.

Напомним, в Киеве ранее судимый мужчина во время ссоры зарезал сожителя бывшей жены, а затем скрылся. Событие произошло в Днепровском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который ударил женщину кухонным топором по голове. Предварительно, он напал на невинную соседку из-за того, что у его дверей оставили мусор.

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