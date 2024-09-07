Во время ссоры убил сожителя бывшей жены: в Киеве задержан рецидивист. Фото

В Киеве, по информации следствия, ранее судимый мужчина во время ссоры зарезал сожителя бывшей жены, а затем скрылся. Событие произошло в Днепровском районе города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение от врачей о том, что они оказывают помощь мужчине с ножевыми ранениями. На месте происшествия было установлено, что 39-летний житель Киевщины приехал к своей бывшей жене забрать вещи.

"Мужчина и женщина решили устроить застолье, к которому присоединился новый 46-летний сожитель последней. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего скрылся. К сожалению, несмотря на усилия медиков пострадавшего спасти не удалось", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который ударил женщину кухонным топором по голове. Предварительно, он напал на невинную соседку из-за того, что у его дверей отдыхающие покинули мусор.

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