Ударил невинную женщину топором по голове, из-за мусора у дверей: в Киевской области задержали злоумышленника. Фото

В Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который ударил женщину кухонным топором по голове. Предварительно, он напал на невинную соседку из-за того, что у его дверей отдыхающие покинули мусор.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, 30 августа к ним с заявлением обратились жители Белой Церкви о том, что наглядно знакомый ударил 31-летнюю по голове женщину. Сбежать злоумышленнику не удалось, поскольку его задержали очевидцы содеянного.

"Правоохранители выяснили, что местный житель напал на женщину с кухонным топором с обвинениями, что ему кто-то из компании отдыхающих оставил под дверью мусор. Также злоумышленник взял с собой нож, который, к счастью, применить не успел", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшая открыта черепно-мозговой травмой и переломом кости головы госпитализировали в медицинское учреждение. По факту причинения тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а 37-летнему задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который на Теремках во время ссоры возле детской площадки едва не убил незнакомца. Во время внезапного конфликта нарушитель ударил прохожего ножом в грудь.

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