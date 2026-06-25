В Винницкой области автомобиль съехал с дороги в поле и перевернулся: погибли два человека. Фото

24 июня около 10:30 в Винницком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Toyota под управлением 48-летней женщины-водителя съехал с дороги в поле и перевернулся.

Видео дня

Двое пассажиров скончались на месте от полученных травм, водительницу и ещё одного пассажира госпитализировали. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

Что известно

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Цвижин в Винницкой области. По информации следствия, 48-летняя водительница Toyota не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги в поле и перевернулся.

"По предварительной информации следствия, 48-летняя водительница автомобиля Toyota, жительница села Винницкие Хутора, не справилась с управлением и допустила съезд транспортного средства в поле с последующим опрокидыванием", — говорится в материале.

В результате полученных травм двое пассажиров автомобиля погибли на месте – ими оказались 48-летний мужчина и 40-летняя женщина, оба жители Винницы.

Главные истории дня

Отмечается, что водительницу и ещё одну пассажирку, 48-летнюю жительницу Винницы, госпитализировали – они получили телесные повреждения.

У водителя взяты образцы крови для проведения судебно-токсикологической экспертизы. Транспортное средство изъято и помещено на штрафную стоянку.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Другие дорожно-транспортные происшествия в Винницкой области

30 мая в Винницком районе произошлосмертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения легкового автомобиля Toyota с грузовиком погибли два человека – 47-летняя женщина и ее 12-летняя дочь, проживавшие в Полтавской области. Так, около 10:00 вблизи села Ксаверовка 47-летняя водительница автомобиля Toyota потеряла контроль над управлением. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. После удара оба транспортных средства загорелись. Водитель легкового автомобиля и ее 12-летняя дочь получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия. При этом 37-летний водитель грузовика, житель Житомирской области, в аварии не пострадал.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июня вблизи Винницы на Львовском шоссе. По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля и один грузовик. В результате мощного удара погиб водитель одного из легковых автомобилей. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, среди них — двое детей. Всех пострадавших оперативно госпитализировали в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что житель Винницкой области из-за ревности устроил ДТП с пятью пострадавшими: как его наказал суд. Мужчина протаранил автомобиль своей бывшей сожительницы, в котором находились взрослые и дети. От сильного удара машина перевернулась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!