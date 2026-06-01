В Винницкой области в ДТП погибли мать и ее 12-летняя дочь: детали трагедии. Фото

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 30 мая в Винницком районе. В результате столкновения легкового автомобиля Toyota с грузовиком погибли два человека – 47-летняя женщина и ее 12-летняя дочь, которые проживали на Полтавщине.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование и назначили ряд экспертиз для установления всех причин аварии. Об обстоятельствах трагедии сообщили в полиции Винницкой области.

Известно, что около 10:00 вблизи села Ксаверовка 47-летняя водитель автомобиля Toyota потеряла контроль над управлением. Легковушка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым автомобилем с полуприцепом.

После удара оба транспортных средства загорелись. Водитель легкового автомобиля и ее 12-летняя дочь получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия.

В то же время 37-летний водитель грузовика, житель Житомирской области, в аварии не пострадал.

По факту ДТП следственное управление начало уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и причины смертельной аварии.

