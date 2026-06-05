В Винницкой области столкнулись три легковушки и грузовик: есть жертва, шесть человек ранены. Фото

В Винницкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии есть погибший и несколько пострадавших, среди них – дети.

Видео дня

Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранители. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

Авария произошла вечером 4 июня вблизи Винницы на Львовском шоссе. По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля и один грузовик.

В результате мощного удара погиб водитель одной из легковушек. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, среди них – двое детей.

Всех пострадавших оперативно госпитализировали в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия работали спасатели, которым пришлось деблокировать тело погибшего из искореженного транспортного средства. Также специалисты приняли меры, чтобы предотвратить возможное возгорание автомобилей после столкновения.

Сейчас причины и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают следователи Национальной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Киеве пьяный водитель устроил массовое ДТП. В результате аварии 40-летняя женщина получила тяжелое ранение – осколок разбитого стекла повредил ей яремную вену на шее. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!