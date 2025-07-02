В Винницкой области авто слетело в кювет и загорелось: водитель погиб на месте, пассажир скончался в больнице. Фото

В Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое защитников. Смертельное ДТП произошло утром 2 июля вблизи села Коростовцы.

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Об аварии сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области. По данному факту следователи открыли уголовное производство.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, из-за чего авто слетело в кювет и загорелось.

В результате ДТП 43-летний водитель погиб на месте происшествия. 40-летний пассажир легковушки получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Однако медикам не удалось его спасти, пострадавший скончался в больнице.

Впоследствии стало известно, что погибшими в этой аварии являются двое защитников родом из Жмеринской громады. Об этом сообщило местное издание.

В полиции отметили, что по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщал OBOZ.UA, похожая авария произошла в Черкасской области: водитель не справился с управлением, врезался в электроопору, после чего неуправляемое авто слетело в кювет. В результате ДТП погибла 41-летняя женщина. 29-летний водитель находится в больнице.

В Житомирской области возле города Звягель произошла смертельная авария – водитель на автомобиле Porsche сбил велосипедиста. За рулем автомобиля находился гражданин Венгрии.

В Румынии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил граждан Украины. Авария случилась в ночь на понедельник, 30 июня, на трассе DN2 в уезде Бакэу, в населенном пункте Николае Бэлческу.

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