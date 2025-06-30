На Житомирщине венгр на Porsche сбил насмерть велосипедиста. Фото

В Житомирской области возле города Звягель случилась смертельная авария – водитель на автомобиле Porsche сбил велосипедиста. За рулем автомобиля находился гражданин Венгрии.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области. ДТП произошло 29 июня на трассе Киев – Чоп, вблизи населенного пункта Наталовка Звягельского района.

"По предварительной информации, 35-летний житель Венгрии, управляя автомобилем Porsche, совершил наезд на велосипедиста, 55-летнего жителя с. Наталовка. К сожалению, в результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия", – сообщили правоохранители.

Водителя Porsche задержали. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.

В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и помнить о присутствии велосипедистов на дорогах.

Ранее сообщалось, что 21 июня на улице Газопроводной в Киеве легковушка на скорости протаранила столб и забор. В результате ДТП образовалась пробка, предварительно, есть пострадавший. А в Святошинском районе Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четверо детей.

В среду, 11 июня, возле станции метро "Лыбедская" автомобиль съехал с дороги, упал непосредственно в подземный переход и остался в вертикальном положении.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. К сожалению, в результате ДТП есть пострадавшие.

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