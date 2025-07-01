В Черкасской области авто протаранило электросопротивление и вылетело в кювет: погибла женщина, пострадал мужчина. Фото

В Черкасской области произошло дророжно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, врезался в электроопору, после чего неуправляемое транспортное средство съехало в кювет.

Видео дня

Вследствие аварии погибла 41-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 июня на автодороге "Сунки-Смела". Полицейские установили, что 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 врезался в в электроопору, после чего транспортное средство съехало в кювет.

В результате аварии водитель и его пассажирка получили травмы, их доставили в больницу. Медики пытались реанимировать женщину, но ее травмы оказались несовместимы с жизнью – 41-летняя жительница областного центра скончалась.

Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Житомирской области возле города Звягель случилась смертельная авария – водитель на автомобиле Porsche сбил велосипедиста. За рулем автомобиля находился гражданин Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил граждан Украины. Авария случилась в ночь на понедельник, 30 июня, на трассе DN2 в уезде Бакэу, в населенном пункте Никола Белческу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!