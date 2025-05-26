В Виннице произошел пожар в помещении ТЦК: появились подробности. Видео

Утром 26 мая в Виннице вспыхнул пожар в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП). Инцидент произошел около 7:30.

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Причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети. Об этом сообщает Общественное.

Площадь возгорания была незначительной - всего 6 квадратных метров, однако пожар мог распространиться дальше, если бы не оперативная реакция спасателей. Огонь удалось полностью ликвидировать уже в 8:10.

К счастью, обошлось без пострадавших. В сети появилось видео с места происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове на территории районного ТЦК и СП погиб 39-летний мужчина. По предварительным данным расследования, он покончил с собой, выпрыгнув с третьего этажа. На время служебного расследования начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранили от обязанностей.

По словам главы управления Нацполиции в Харьковской области Петра Токара, эксперты не обнаружили на теле умершего телесных повреждений, кроме тех, что возникли в результате падения с высоты.

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