Правоохранители обработали записи с камер: новые подробности смерти мужчины, которого нашли мертвым на территории ТЦК в Харькове

В Харькове продолжается расследование гибели мужчины, которого 12 мая нашли мертвым на территории местного ТЦК. Правоохранители завершили первичный этап следственных действий.

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По их результатам признаков насильственной смерти выявлено не было. Об этом сообщил начальник полиции Харьковщины Петр Токарь.

Правоохранители провели детальное расследование обстоятельств его смерти, включая осмотр места происшествия, опрос свидетелей и анализ видеозаписей с камер наблюдения, которые работали на территории центра и в помещениях.

По словам Токаря, при вскрытии не было выявлено телесных повреждений, которые бы не соответствовали падению с высоты третьего этажа.

"Хочу сказать, что, несмотря на различные манипуляции, при проведении вскрытия трупа погибшего лица не получено никаких сведений об имеющихся телесных повреждениях, несвойственных для падения с высоты третьего этажа. Проработав видеозаписи, мы не видим никаких сведений о том, что лицо именно довели до самоубийства", – сказал Токарь.

Петр Токарь также сообщил, что погибший в соцсетях публиковал сообщения, в которых четко выражал свою позицию. Он неоднократно подчеркивал, что не боится смерти, но в то же время отмечал, что в случае необходимости брать в руки оружие ему лучше покончить жизнь самоубийством.

"Следователи изучили ряд публикаций, которые выставлены членами кружка велосипедистов, в котором покойный состоял. И там есть определенные публикации, которые он делал, где отмечал, что ни в коем случае он не поддерживает эту войну, не донатит, ни в коем случае он не пойдет воевать, смерти он не боится. И если гипотетически так сложится, что ему надо будет брать в руки оружие или воевать, то ему лучше покончить жизнь самоубийством", – рассказал начальник полиции региона.

Напомним, 12 мая в Харькове на территории районного ТЦК и СП погиб 39-летний мужчина. По предварительным данным расследования, он покончил с собой, выпрыгнув с третьего этажа. На время служебного расследования начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранили от обязанностей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаевском областном ТЦК прокомментировали инцидент с жителем Первомайского района, который порезал себе руки во время ВВК. Совершенные действия там назвали провокацией, которая была вовремя спланирована.

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