В Виннице авто снесло пешеходов на зебре: мужчину подбросило вверх и перекрутило в воздухе. Видео момента ДТП

В Виннице водитель автомобиля сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших госпитализировали.

Инцидент произошел возле одного из вокзалов города, а момент наезда попал на камеры слежения. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил ТСН.Ранок. (Чтобы просмотреть видео, досскрольте новость до конца).

Пострадавшими оказались мужчина и женщина. Удар был настолько сильный, что в его результате мужчину подбросило вверх и перекрутило в воздухе. Женщине же повезло больше – ее авто задело только боком. Как видно с камер, после наезда мужчина подхватился и побежал к женщине.

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На место происшествия выезжали медики и патрульные. Мужчину и женщину госпитализировали, но так как пострадавшие отделались только ушибами, их уже выписали.

Водитель был трезв, на него составили протокол по ч.1 статьи 122 Кодексу Украины об административных правонарушениях, что влечет наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

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