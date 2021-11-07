Под Киевом авто насмерть сбило женщину, которая перебегала дорогу. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
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ДТП на пешеходном переходе

В Киевской области на 67 км трассы Киев – Чоп произошло смертельное ДТП. Женщину, которая перебегала дорогу на "зебре", сбил автомобиль.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 7 ноября, около 14:00. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киевской области на официальном Telegram-канале, опубликовав фото автомобиля.

По предварительной информации копов, участница дорожного движения пересекала автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В нее врезалась машина марки Jac.

Пешеход скончалась от полученных в результате наезда травм. Другие подробности патрульные не раскрыли.

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Как видно на снимке с места аварии, в авто сильно погнута крышка капота, а на лобовом стекле большая трещина. Очевидно, именно туда пришелся удар. Можно предположить, что машина врезалась в женщину на большой скорости.

Автомобиль, который насмерть сбил женщину

После дорожно-транспортного происшествия полиция перекрыла часть дороги и движение в направлении столицы Украины было затруднено.

"Водители, с пониманием отнеситесь ко временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты, учитывая указанную информацию", – сказано в сообщении.

Копы также призвали всегда соблюдать Правила дорожного движения.

Полное сообщение пресс-службы

Напомним:

Статистика по ДТП в Украине

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Каменском (Днепропетровская область) женщина посреди ночи легла на дорогу, чтобы совершить самоубийство после ссоры с мужем. Ее насмерть сбил автомобиль.

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