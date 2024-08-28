В Виннице авто без водителя сбило женщину: появились подробности инцидента. Фото

В Виннице легковушка ВАЗ без водителя за рулем 27 августа покатилась со склона и наехала на женщину. По предварительной информации, владелец машины припарковал ее и не включил ручной тормоз.

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Потерпевшая госпитализирована. Об инциденте на официальном сайте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Событие произошло на дворовой территории по улице Соборная.

Как установили правоохранители, водитель авто – 60-летний винничанин, который припарковал ВАЗ на склоне без "ручника". 74-летняя женщина шла навстречу автомобилю, когда транспортное средство само наехало на нее.

Пенсионерка получила травмы. Сейчас автомобиль помещен на штрафплощадку.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 августа в Оболонском районе Киева водитель автомобиля Chevrolet сбил на переходе женщину. Виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

– Ранее на проспекте Валерия Лобановского в столице произошла авария с участием автомобиля такси и легковушки. В ДТП пострадали три человека.

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