В Ужгороде пьяный священник УПЦ МП влетел на автомобиле в дом. Видео

В Ужгороде священник Мукачевской епархии УПЦ МП протоиерей Иван (Лях Иван Петрович) на своем автомобиле Ford Focus влетел в здание в центре города. Священнослужитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото с места задержания опубликовал в Telegram журналист Виталий Глагола. Он отметил, что протоиерей служил в Свято-Воскресенском мужском монастыре в Ужгороде.

На кадрах видно, что правоохранители изъяли у отца водительское удостоверение и предложили временное, но тот плохо понимал, что это значит. Общаясь с полицейскими, он матерился, после чего предложил, чтобы его провели домой в микрорайон Дравцы, а он поедет вслед за патрульным авто.

Напомним, в апреле на Киевщине глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко въехал на автомобиле в толпу. Чиновник сбил 4 человека на пешеходном переходе, среди которых – ребенок. Тест на драгере показал 2,31 промилле – в 11,5 раз выше допустимой нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее журналист Виталий Глагола сообщал, что в Хусте на Закарпатье задержали пьяным за рулем судью Сергея Савицкого. Он работает в местном райсуде и отметился тем, что вместе с коллегами отпустил на свободу обвиняемого в убийстве школьника.

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