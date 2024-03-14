На Закарпатье судью, выпустившему на свободу убийцу школьника, поймали пьяным за рулем: появились подробности

В городе Хуст Закарпатской области задержали пьяным за рулем якобы судью Сергея Савицкого. Он работает в местном райсуде и отметился тем, что вместе с коллегами отпустил на свободу обвиняемого в убийстве школьника.

Об этом написал в своем Teegram-канале журналист Виталий Глагола, опубликовав фото с места происшествия. Источники OBOZ.UA сообщили, что на нарушителя составил админпротокол, согласно которому он должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Событие произошло утром в четверг, 14 марта. По словам журналиста, судья Хустского районного суда Закарпатья Савицкий находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем черного внедорожника Mitsubishi.

"Почти в три раза превысил норму: 0,73 промилле показал драгер патрульных", – говорится в сообщении Глаголы.

По данным источников OBOZ.UA, на водителя автомобиля правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра состояния опьянения) КУоАП. За это предусматривается наказание в размере 17 000 грн штрафа с лишением права управления на год.

Глагола отметил тот факт, что судья ездил пьяным в рабочее время. Также добавил, что много лет назад Савицкий вместе с коллегами выпустил на волю убийцу подростка.

"12 декабря 2018 года приняли решение (об мере пресечения) отпустить домой (под залог) малолетнего убийцу из Нижней Апши, который жестоко убил школьника-одноклассника. После того жители Тячевщины восстали. Они чуть не совершили самосуд над убийцей", – напомнил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 29 января в Ривненской области агрессивный 54-летний мужчина жестоко избил сотрудника полиции, который остановил его за нарушение Правил дорожного движения. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

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