Муж переехал жену и гибель трех копов: резонансные ДТП августа в Украине

По данным патрульной полиции Украины, с января по август включительно на дорогах страны зафиксировали 102 977 ДТП. В результате этих аварий погибло 1575 граждан, а еще 16 017 – получили травмы различной степени тяжести.

Высокие штрафы и усиление ответственности за нарушение ПДД не пугают украинцев. Гибнут дети и целые семьи, а основные причины – превышение скорости и алкоголь.

OBOZREVATEL сделал подборку самых резонансных ДТП августа (фото и видео 18+).

В Мелитополе Запорожской области семейная ссора закончилась трагедией. 26-летняя Ольга погибла под колесами микроавтобуса, за рулем которого находился ее 35-летний муж Вадим. По словам соседей, в ночь с 2 на 3 августа между супругами возник конфликт.

Якобы погибшая не пускала своего мужчину за руль из-за того, что он был пьяным. Ольга стала перед ГАЗ-2705, тем самым блокируя выезд, но мужчина все равно поехал и сбил свою супругу, проехавшись по ней. После этого Вадим скрылся с места происшествия – полицейские задержали его за считанные часы в 100 километрах от дома – в городе Орехов Запорожской области.

Без матери остались двое маленьких детей. В марте 2021 года у пары родилась девочка.

В пятницу, 13 августа, авария в поселке Сарта Одесской области оборвала жизнь трех сотрудников полиции. Предварительно, во время движения водитель авто не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет, врезалась в бетонную конструкцию и перевернулась на правую сторону.

В полиции Одесской области сообщили, что от полученных травм на месте аварии погибли трое полицейских. Это были 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов. Еще один человек был госпитализирован.

По сообщению местных СМИ, правоохранители возвращались после следственного эксперимента.

В Запорожской области 20 августа на трассе Харьков – Симферополь между поселками Радостное и Высокое произошла смертельная авария с участием двух легковушек.

Около 4:30 автомобиль Opel Astra по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes-190, в результате чего последний съехал в кювет и загорелся. В нем находились двое взрослых и трое малолетних детей – к сожалению, все они погибли.

Как узнал OBOZREVATEL, в салоне Mercedes находились 47-летний водитель Юрий Внуков, его 34-летняя гражданская жена Елена Касимова. И трое детей: 9-летняя внучка водителя Дарья, и дочери Елены – 11-летняя Алина и 14-летняя Александра. В ту ночь они поехали в курортную Кирилловку, чтобы отдохнуть…

Водителя Opel и его пассажирку, 1990 и 1989 годов рождения, с телесными повреждениями госпитализировали в медучреждение. Мужчину после операции взяли под стражу, а по факту смертельной аварии было открыто уголовное производство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Житомирской области 22 августа на 100 километре трассы Киев – Ковель – Яготин в результате ДТП погибли 38-летний рекордсмен Валентин Черненко и его 10-летняя дочь Ева.

По информации полиции, автомобиль "Ланос", в котором находился мужчина с ребенком, выезжал со второстепенной дороги на главную и в тот момент произошло столкновение с Audi. От полученных травм рекордсмен и его дочь скончались на месте аварии.

Отметим, Черненко установил рекорд, пройдя в одиночку пешком из Киева в Лиссабон. 5 477 км он преодолел за 161 день.

Во Львовской области 24 августа на трассе Борислав – Самбор – Мостыска – Дрогобыч произошла страшная авария, в результате которой трое человек погибло, а еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно было установлено, что 19-летний водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем такси Volkswagen Golf.

Сила удара была таковой, что машины буквально смяло, и одна из них загорелась – на помощь к пострадавшим бросились жители соседних домов. Именно они приступили к тушению полыхавшего авто.

В результате аварии на месте погибли водитель такси Ярослав Белый и двое его пассажиров: 16-летняя школьница Надя Довжинская и 19-летний Марьян Багрий. Двоюродная сестра Нади – Христина Олексовская, которая тоже была в этом авто, получила серьезные травмы, но выжила. Еще шестеро пострадавших были госпитализированы.

Полиция установила, что у 19-летнего водителя никогда не было прав и в момент ДТП он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.