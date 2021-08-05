Пьяный муж переехал молодую маму двух детей и пытался скрыться: подробности трагедии в Мелитополе

В Запорожской области супруг сел в свой микроавтобус ГАЗ-2705 и переехал жену. Трагедия произошла после ссоры, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Без матери остались двое маленьких детей. При этом второго ребенка женщина родила совсем недавно, весной.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В ночь на 3 августа в Мелитополе под колесами микроавтобуса погибла 26-летняя Ольга Ш. Автомобилем управлял ее пьяный супруг, 35-летний Вадим.

Соседи рассказывают, что между ними произошел громкий скандал. "Были слышны крики, ругань. Вроде бы Оля не хотела дать пьяному мужу сесть за руль и ехать. Она стояла рядом с микроавтобусом, когда он поехал, и попала под колеса", – рассказывает OBOZREVATEL одна из женщин.

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Знакомая Оли рассказала, что у личная жизнь у погибшей почему-то не складывалась. И хоть у нее осталось двое детей (младшей Николь всего четыре месяца), замуж женщина выходила трижды:

"Красивая девушка, веселая, обаятельная, всегда пользовалась успехом у молодых людей. С Вадимом у нее уже третий брак. Первый раз она вышла замуж рано, но с мужем они быстро разошли. Потом второй раз, во втором браке, у нее родилась старшая дочь. Но отношения снова не сложились. И вот недавно она вышла замуж за этого Вадима. В конце марта родилась Николь. Вроде бы она была счастлива".

Вадим был старше Оли на 9 лет, многие знакомые были удивлены поспешным решением женщины выйти замуж за этого мужчину.

"Он какой-то странный, непонятно откуда взялся, даже не знаю, есть ли у него страничка в соцсетях. Такое впечатление, что он все время от кого-то скрывается", – считает еще одна знакомая.

Хотя судя по фотографиям со страницы Оли в соцсети, она выглядела вполне счастливой. Обручальными колечками с Вадимом они похвастались в декабре прошлого года. Уже тогда женщина была беременна. Знакомы они были минимум с лета минувшего года.

Вместе с будущим мужем Оля выезжала за город на базы отдыха, купалась в бассейне. А 23 марта родилась Николь.

Хотя одна из подруг Оли рассказала, что Вадим часто выпивал, из-за чего в семье возникали ссоры. По ее словам, "их отношения не были гладкими".

"Просто Оля хотела быть счастливой и любимой, верила, что все наладится. Но Вадим не тот человек, с кем она могла быть счастлива", – сказала подруга.

До рождения второго ребенка Оля работала менеджером по кредитам, а потом в Укртелекоме. Сейчас друзья погибшей собирают помощь для ее мамы, на попечении которой остались две внучки.

С места трагедии пьяный муж скрылся на той же ГАЗели. Но полиция поймала его уже под утро в городе Ореховое Запорожской области. Экспертиза подтвердила, что Вадим был пьян.

Пока что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 – нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине собираются объявить подозрение и выбрать меру пресечения.