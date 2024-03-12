В Украине разоблачили новые схемы для уклонистов: среди фигурантов – трое чиновников медучреждений и адвокат. Фото

Правоохранительные органы разоблачили в Украине еще целый ряд преступных схем, с помощью которых военнообязанные граждане избегали мобилизации. Примечательно, что среди фигурантов оказались трое работников медучреждений и адвокат.

Новые схемы для уклонистов разоблачили в Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В результате комплексных мероприятий были задержаны злоумышленники, которые продавали военнообязанным фейковые документы для побега в страны Европейского Союза. Стоимость "услуг" составляла 16 тыс. долларов США.

В Николаевской области СБУ нейтрализовала преступную группу, которая торговала фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья. Среди фигурантов оказался руководитель местного благотворительного фонда, которая подыскивала уклонистов, и ее сообщница – сотрудница больницы. В ходе следствия было установлено, что фейковые документы передавали заместительнице главврача областного центра медико-социальной экспертизы, которая "подтверждала диагнозы" беглецов и назначала им группы инвалидности. Таким образом, более 15 человек планировали использовать эту схему для выезда в ЕС.

В Полтавской области разоблачили адвоката, которая за деньги предлагала уклонистам два варианта "решения вопроса". Первый способ – предоставляла им сфабрикованные выводы ВВК, второй – вносила в информационную систему "Шлях" для выезда за границу как водителей международных рейсов.

В Хмельницкой области СБУ ликвидировала схему нелегальной миграции за границу. К ее организации причастны врач-психиатр военного госпиталя и представительница военно-врачебной комиссии, которые продавали фиктивные справки о "плохом здоровье".

На Прикарпатье задержали злоумышленника, который "отмазывал" уклонистов. Правоохранители установили, что он продавал фейковые выводы об инвалидности, которые получал через собственные связи в одном из киевских центров медико-социальной экспертизы.

Также преступную схему разоблачили во Львове. Служба безопасности ликвидировала канал бегства за границу, действовавший под видом грузовых перевозок. Во время комплексных мероприятий задержали мужчину, который оформлял своих клиентов "водителями" благотворительного фонда.

Напомним, сотрудника Белгород-Днестровского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (Одесская область) будут судить за помощь уклонистам. Следствие установило, что подозреваемый "отмазывал" граждан от мобилизации за деньги.

Как писал OBOZ.UA, в городе Кривой Рог Днепропетровской области поймали двух "дельцов", которые подыскивали военнообязанных мужчин, желающих избежать призыва на военную службу, и помогали уклонистам незаконно выехать из Украины. Свои услуги преступники оценивали в 12 000 долларов США с человека.

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