Брали по 12 тыс. за "услуги": в Украине разоблачили схему по организации незаконного выезда мужчин за границу

В городе Кривой Рог поймали двух "делков", которые подыскивали военнообязанных мужчин, желающих избежать призыва на военную службу, и помогали уклонистам незаконно выехать из Украины. Свои услуги преступники оценивали в 12 000 долларов США с человека.

Днепропетровская областная прокуратура на официальном сайте отметила, что двух задержанных подозревают в организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц. Это ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса.

Злоумышленникам грозит от семи до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности/заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что жители Кривого рога искали "клиентов" и обещали им обеспечить пересечение госграницы в обход контрольно-пропускных пунктов.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно пятеро мужчин призывного возраста пытались переплыть Днестр, чтобы попасть за границу. Однако их планам помешали пограничники, задержавшие мужчин на старте заплыва.

– Ранее группа украинцев хотела пересечь границу государства с Румынией. Уклонисты попали в объектив фотоловушки, после чего их задержали и составили админпротоколы.

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