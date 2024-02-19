В Украине разоблачили на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета и его именитых подельников. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой ликвидировала масштабную коррупционную схему. К ней причастно руководство Запорожского областного совета.

Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщили в пресс-службах СБУ, НАБУ и САП. Отмечается, что чиновники были разоблачены "на горячем".

"С помощью Службы безопасности Украины НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и депутата облсовета на предоставлении взятки одному из руководителей коммунального медучреждения", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что продолжаются первоочередные следственные действия. По местам работы и проживания подозреваемых продолжаются обыски.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") решается вопрос о сообщении этим трем лицам о подозрении. Чиновникам грозит до десяти лет тюрьмы, а также конфискация их имущества.

Как уточнил журналист Олег Новиков, речь идет о заместителе председателя Запорожского областного совета Владиславе Куценко. Отмечается, что именно его НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили "на горячем". Ранее Куценко занимал должность прокурора генпрокуратуры Украины времен скандального экс-чиновника Виктора Шокина. Более того, некоторое время он являлся его помощником.

Кроме Куценко, в деле фигурируют его "правая рука" и еще один депутат Запорожского облсовета. Их имена правоохранители не называют, но, как сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Facebook, вторым фигурантом дела является глава фракции "Батькивщина" в облсовете Вячеслав Колесников.

Сообщниками задержанных Игорь Мосийчук назвал Виктора Щербину, Злату Некрасову и Вемира Давитяна. Последнего в СМИ называют куратором от "Слуг народа", решающего вопросы, связанные с деятельностью в регионе.

Всех чиновников разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды одному из директоров учреждения здравоохранения. Деньги передавали за содействие в победе определенных компаний в тендерах на медицинские закупки, а также за проведение других операций в интересах финучреждений.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений воинской части из Киевщины. Злоумышленник систематически требовал деньги с подчиненных военнослужащих за "положительное решение" социально-бытовых вопросов.

Тем временем в Киеве будут судить врача, который требовал деньги с родственников пациента. Злоумышленник хотел получить 6 тысяч долларов США за проведенную бесплатную операцию и надлежащий медицинский уход после нее.

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