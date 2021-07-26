В Украине разоблачили масштабную ботоферму: выполняла "задачи" заказчиков из России. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
2 минуты
487
Ботоферма

Масштабную ботоферму, которую курировали заказчики из России, контрразведчики Службы безопасности Украины ликвидировали на Ивано-Франковщине. Ее организовал местный житель – специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям.

Для регистрации фейковых аккаунтов только с начала этого года он использовал почти 12 тысяч sim-карт отечественных и российских мобильных операторов. Об этом информирует сайт СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в большинстве ботоферма работала в социальных сетях, мессенджерах и электронных кошельках.

СБУ разоблачила ботоферму
Видео дня

Услуги обычно заказывали клиенты из РФ, используя "мощности" страны агрессора в случаях, когда нужно было значительно исказить реальное положение вещей.

Организовал ботоферму житель Прикарпатья

Преимущественно, речь шла о накручивании количества просмотров, лайков, а также комментариев "подписчиков" в соцсетях и видеохостингах. "Расчеты" за выполненную работу велись в российской нацвалюте.

Изъятые sim-карты

Во время обысков по месту жительства организатора ботофермы было обнаружено и изъято sim-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи sim-карт операторов мобильной связи.

Обыски у организатора ботофермы

Следственные действия по делу продолжаются. После завершения экспертиз организатору схемы должны объявить о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что предусмотрено ст. 361 Уголовного Кодекса Украины.

Расчет за выполнение услуг проводился в рублях

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Херсонщине прекратили деятельность агентурной сети российской ФСБ. Оказалось, что ее организовал экс-сотрудник регионального управления СБУ.

Украинановости УкраинысоцсетифейкиКиберпреступностьРоссия - страна-агрессорСлужба безопасности Украины