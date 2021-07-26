В Украине разоблачили масштабную ботоферму: выполняла "задачи" заказчиков из России. Фото

Масштабную ботоферму, которую курировали заказчики из России, контрразведчики Службы безопасности Украины ликвидировали на Ивано-Франковщине. Ее организовал местный житель – специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям.

Для регистрации фейковых аккаунтов только с начала этого года он использовал почти 12 тысяч sim-карт отечественных и российских мобильных операторов. Об этом информирует сайт СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в большинстве ботоферма работала в социальных сетях, мессенджерах и электронных кошельках.

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Услуги обычно заказывали клиенты из РФ, используя "мощности" страны агрессора в случаях, когда нужно было значительно исказить реальное положение вещей.

Преимущественно, речь шла о накручивании количества просмотров, лайков, а также комментариев "подписчиков" в соцсетях и видеохостингах. "Расчеты" за выполненную работу велись в российской нацвалюте.

Во время обысков по месту жительства организатора ботофермы было обнаружено и изъято sim-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи sim-карт операторов мобильной связи.

Следственные действия по делу продолжаются. После завершения экспертиз организатору схемы должны объявить о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что предусмотрено ст. 361 Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Херсонщине прекратили деятельность агентурной сети российской ФСБ. Оказалось, что ее организовал экс-сотрудник регионального управления СБУ.