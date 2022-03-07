В Украине перемололи уже треть российской армии, – Геращенко

Полномасштабное вторжение в Украину обходится для России слишком большими потерями. За 12 дней войны оккупанты лишились почти третей части войск, которые они в течение зимы собирали у границ нашего государства.

Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко в интервью НВ, которое было опубликовано в понедельник, 7 марта. По его словам, уже около 30 тысяч российских оккупантов получили ранения, что лишает их возможности полноценно участвовать в боевых действиях.

Лишь по официальным данным (состоянием еще на утро 7 марта) в Украине погибли более 11 тысяч российских солдат, еще почти 2 тысячи сдались в плен (и продолжают это делать).

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"Фактически, мы перемололи здесь треть российской армии. Она потеряла возможность делать серьезные наступательные операции под Киевом, под Харьковом", – рассказал Геращенко.

Напомним, Россия в течение зимы перебрасывала военных и боевую технику к границам с Украиной под предлогом совместных учений с Беларусью. По разным оценкам, было собрано около 150 тысяч солдат. Таким образом, у агрессора действительно осталось немного больше чем 100 тысяч уцелевших военных. А резерва у РФ почти не осталось.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне россияне запустили фейк о "непобедимых" Вооруженных силах РФ. В этот раз они перекрутили слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Пропагандисты распространяли заявление, что их оккупанты способны "перемолоть" защитников Украины. Однако ситуация далека от реальности, враг сам несет колоссальные потери, каких у него еще никогда не было.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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