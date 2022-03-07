В плен защитников Украины попали уже почти 2 тысячи российских оккупантов

Российские оккупанты боятся быть убитыми, поэтому продолжают сдаваться в плен защитникам Украины. Их количество уже приближается к двум тысячам.

Такие данные озвучил советник главы МВД Антон Геращенко в интервью НВ, которое было опубликовано в понедельник, 7 марта. "Точный учет пленных сейчас налаживается, но могу сказать, что их уже далеко за 1 тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам", – сказал он.

По словам Геращенко, к ним относятся хорошо и в дальнейшем их будут использовать для возвращения украинцев, которые попали в плен россиян. Чаще всего в плен оккупанты сдаются в Черниговской, Сумской и Николаевской областях.

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В свою очередь глава МВД Денис Монастырский в эфире украинского телемарафона рассказал, что все пленные россияне будут свозиться и содержаться в одном конкретном месте. Пока что этот вопрос окончательно не решен. "Мы видим отчаяние в глазах противника, желание бросить свою технику и убраться", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, за 11 дней войны против Украины Россия потеряла более 11 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 290 танков и 68 вертолетов оккупантов. Агрессор продолжает нести потери.

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