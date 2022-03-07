Россия развернула в Украине почти 100% заранее подготовленной боевой мощи – CNN

На территорию Украины зашло уже почти 100% войск России, которые были сконцентрированы у наших границ (в том числе в Беларуси) перед полномасштабным вторжением. Также с 24 февраля оккупанты запустили по мирным украинским населенным пунктам уже более 625 ракет.

Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил телеканал CNN. Журналисты ссылались на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Также американцы располагают данными, что подавляющее большинство самолетов украинской армии продолжают оставаться в строю и сражаются с оккупантами. Также чиновник добавил, что для защиты воздушного пространства у ВСУ есть зенитное оружие.

При этом, напомним, президент Украины Владимир Зеленский постоянно призывает НАТО закрыть небо над нашей страной. С такими же призывами выступают украинские политики, военные и мирные граждане.

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Но страны Запады не спешат помочь Украине. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг признал, что в ближайшие дни "вероятно, будет еще хуже", но закрывать небо наши международные партнеры все равно не будут.

Как писал OBOZREVATEL, за 11 дней войны против Украины Россия потеряла более 11 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 290 танков и 68 вертолетов оккупантов. Агрессор продолжает нести потери.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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