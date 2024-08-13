В Украине активизировались вражеские спецслужбы: у генпрокурора рассказали, как это проявляется

Российские спецслужбы активизировали подрывную деятельность, направленную против Украины, в частности организацию диверсий и поджогов внутри страны. Чаще всего для такой "работы" враг ищет исполнителей через интернет.

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Об этом в эфире "Суспільного" рассказала спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец. Она прокомментировала инциденты с поджогами автомобилей военнослужащих.

Усредненный портрет поджигателя: мужчина 18-23 лет, который ищет заработок через сеть, а именно быстрые и легкие деньги. Однако зафиксированы случаи, когда подобные преступления совершали и старшие граждане, и даже несовершеннолетние.

Чаще всего они находили "работу" через Telegram-каналы. Спецслужбы государства-агрессора сначала давали не такие сложные задания: например, раздать или расклеить листовки, далее – сфотографировать какой-то объект либо авто ВСУ, и только потом – совершить поджог.

Максимец подчеркнула: практически все задержанные либо вообще не получили обещанных денег, либо им заплатили значительно меньшую сумму.

"Хочу обратиться ко всем, кто потенциально рассматривает для себя такой способ заработка. Кроме реальной угрозы длительного заключения, вы от этого ничего не получите. Поэтому не предавайте государство, не предавайте свой народ. Сообщайте о таких предложениях, и будем вместе разоблачать и площадки, на которых публикуются такие объявления, и людей, которые за ними стоят", – сказала спикер ОГПУ.

Добавим, за поджог военных автомобилей предусмотрена ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Кроме статьи об умышленном уничтожении или повреждении имущества, могут применяться статьи: 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины), 258 (теракт), 111 (государственная измена), 113 (диверсия).

Наказание за подобные нарушения закона – это лишение свободы на длительный срок.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно в Ивано-Франковской области поймали двух местных жителей, 18 и 15 лет, которые совершили серию поджогов авто Сил обороны Украины.

– В Киеве правоохранители задержали женщину, которая организовывала поджоги военных автомобилей. Она координировала действия поджигателей и давала им инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств.

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